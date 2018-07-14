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#خلدون جاويد - قصيدة البصرة الثائرة
2018/07/14 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #خلدون_جاويد قصيدة البصرة الثائرة خلدون جاويدالى القمر تمد السلالم َبصرة ُ النار .نارٌ في شبابـِها المُعمّد بالغضبْوباحتلال الشوارع المدبوغة بالجمرْثورة الجوع والعطش المزلزلةلأركان الباستيل ِ وأصفاد الظلامبصرتنا تتقدم بالبراكينْعلى يدِها شمعة ٌتتذاوبُ بأدمع ِ المظلومينثورتنا تصعد الى السماء بنحيب أمهات الشهداءانتفاضة ُ بحروالجرابيع تهرب .لقد ......

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