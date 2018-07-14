أسماء غريب - أصحاب دانتي المترجمون: من اللقاء والتعارف إلى اشتكال المعاني وغموض الأسرار

2018/07/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب (1) لماذا نترجم؟بعيدا عن الكلام المنمّق والمزخرف بشأن الترجمة ومدى حاجة المجتمعات لها من أجل تحريك عجلة التقدّم والتحضّر، فإنّ هذه الأخيرة تبقى في كلّ الأحوال ضرورة وجودية لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، ليس لأن الإنسان معرّض في حياته لمواقف تضطره إلى التعامل بلغة أخرى غير لغته الأمّ، ولكن لأنّ الحياة نفسها تدفعه إلى التعامل بمفاتيح الترجمة في كلّ لحظة من يومه، دونما أن يشعر بذلك تماما، ف......

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