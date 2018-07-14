2018/07/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سنان_أحمد_حقّي تظاهرات الشعب هي إحدى تداعيات التلاعب بالإنتخاباتفي السياسة كما يعلم السياسيون الحقيقيون كما في الحرب ولكن بلا سلاح فكل خطوة أو تقدّم يُحرزه العسكري في الميدان لا بد أن يقوم منافسه بخطوة مقابلة وقد تكون خطوة مؤثرة جدا وقد تكون محدودة التأثير ولكن معاني ما يقوم به المتحاربون يفهمها كل منهما فهما دقيقا وهذا ما يجعل حاسّة الحدس تنمو عند المقاتلين فالعسكري الجيد والخبير سيقدّر مسار حربه وصراعه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سنان أحمد حقّي - تظاهرات الشعب هي إحدى تداعيات التلاعب بالإنتخابات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سنان أحمد حقّي - تظاهرات الشعب هي إحدى تداعيات التلاعب بالإنتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).