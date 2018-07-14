2018/07/14 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المظاهرات في جنوب العراق لليوم السادس على التوالي احتجاجا على البطالة، وبدأت الاحتجاجات في البصرة ثم امتدت لاحقا إلى محافظات جنوبية أخرى مثل ذي قار وميسان والنجف وبابل.وفي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، أصيب متظاهرون وأفراد من قوات الأمن بجروح، بعدما وصل المحتجون للتجمع أمام مبنى المحافظ، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات ضد الفساد وارتفاع الأسعار والبطالة تمتد في جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات ضد الفساد وارتفاع الأسعار والبطالة تمتد في جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).