فيديو | قبل نهائي كأس العالم - ما الذي يميز كرواتيا وفرنسا؟

2018/07/14 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر يواجه المنتخب الكرواتي نظيره الفرنسي يوم الأحد في نهائي كأس العالم.

كرواتيا تصل للنهائي للمرة الأولى خلال مسيرتها الكروية، بينما هي الثالثة لفرنسا.

وحقق الديوك الفرنسية اللقب مرة واحدة في عام 1998 حينم نظمت البطولة..

نهائي كأس العالم | لوفرين يخشى شبح هنري وبالاك وهي النهائيات تحلى غير بكوارث اللاعبين؟ 😂 #خذلك_سنكرس #جوعان_للكورة @SnickersArabia pic.twitter.com/DUzsp6OqMY

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018

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