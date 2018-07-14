روما يؤكد اقترابه من بيع أليسون هذا الصيف

2018/07/14 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر منح مونشي المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، نظيره الإنجليزي ليفربول، من أجل التعاقد مع حارسه البرازيلي أليسون خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أليسون تألق بشكل لافت مع روما الموسم الماضي، ليجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ليفربول وريال مدريد.

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مونشي قال عن احتمالية بيعه في تصريحات نشرتها "ميرور" البريطانية:"بيع أليسون يعتمد بشكل كبير على روما سنحاول دراسة الأمر ونبحث الخيار الأفضل".

رسمياً ..



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018وأضاف:"لا أريد الحديث عن بدائل لأن أليسون لم يرحل بعد إذا حدث ذلك سنفكر في الأمر فورا".

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وتابع:"هل هناك وقت زمني محدد لحسم الأمر؟ ربما 5 أغسطس، نحن نعلم ماذا تبحث عنه الأندية الأخرى وخاصة بحراسة المرمى".

يذكر أن ليفربول أنهى صفقة جديدة له مساء الجمعة، بالتعاقد مع شيردان شاكيري جناح ستوك سيتي.





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