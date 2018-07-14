دروجبا: انتقال رونالدو إلى يوفنتوس ليس مفاجئًا

2018/07/14 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد ديديه دروجبا، أسطورة تشيلسي، أنّه لم يجد انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس أمر صادم.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو.

جيجز: رونالدو رحل عن ريال مدريد بسبب ميسيوقال دروجبا في تصريحات صحفية: "إيطاليا لا زالت تجذب اللاعبين، أنا بنفسي تلقيت عرضُا من قبل وكنت أود الرحيل".

وتابع: "لن أقول اسم الفريق، ولكنني بالفعل كنت على أعتاب الوصول للدوري الإيطالي لولا بعض المعوقات".

قبل مباراة الأحلام، هناك نهائي مصغر لمعرفة صاحب المركز الثالث بين بلجيكا وإنجلترا، فمن يفوز بها؟ كل تفاصيل اللقاء هنا#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/VB3SRtqxhb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018 وواصل: "رحيل كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي وتحديدًا لفريق يوفنتوس ليس أمرًا مثيرًا للدهشة بالنسبة لي".

وأتم: "لو أي لاعب آخر وبعمر 33 عامًا سيستمر في ريال مدريد، لكن رونالدو يعشق التحديات ولذلك قرر الانضمام إلى البيانكونيري.



أعتقد أنّه سيقدم إضافة كبيرة".

متابعو حسابات ريال مدريد الإلكترونية ينزحون خلف رونالدورونالدو سيحصل على 30 مليون يورو راتبًا سنويًا مع يوفنتوس الإيطالي.





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