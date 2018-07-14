العد اليدوي لأصوات السليمانية نقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى المرتبة الثالثة

2018/07/14 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

بعد العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي في السليمانية، انتقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى المرتبة الثالثة من حيث الأصوات التي جناها في تلك الانتخابات بعد أن كان في المرتبة الخامسة حسب النتائج الأولية المعلنة.وقد صرح المتحدث باسم قيادة السليمانية – حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عطا شيخ حسن، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه "بعد العد والفرز اليدوي وأخذ عينات من صناديق الاقتراع تبين أن عدد أصواتنا قد زاد وانتقلنا إلى المرتبة الثالثة بعدما كنا في المرتبة الخامسة من حيث عدد الأصوات، وهذا يوضح حجم الغش والتزوير الذي حصل".وتكشف البيانات التي حصلت عليها رووداو حول نتائج العد اليدوي في 119 صندوق اقتراع في محافظة السليمانية، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب كان كالآتي:- حركة التغيير 6220 صوتاً.- الاتحادة الوطني الكوردستاني 5495 صوتاً.- الحزب الديمقراطي الكوردستاني 3001 صوت.- حراك الجيل الجديد 3000 صوت.- الجماعة الإسلامية 2420 صوتاً.- التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة 1836 صوتاً.الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 1716 صوتاً.لكن مسؤول قسم التدريب والاستبيان في مؤسسة انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني، أحمد نملي، قال "اتخفاض عدد الأصوات في مكان ما وتغيير التسلسل، لا يعتي تغيير النتائج، وسيبقى الاتحاد الوطني الكوردستاني الأول في كركوك والسليمانية".من جانبه، أعلن المتحدث باسم التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، ريبوار كريم محمود، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "نسبة الأصوات التي تم عدها وفرزها يدوياً صغيرة، ولا نتصور أنها ستحدث تغييراً كبيراً، لكن كلما زاد عدد صناديق الاقتراع التي يجري عدها وفرزها يدوياً كلما زاد عدد أصواتنا وتراجع عدد أصوات الطرف المتلاعب بالنتائج".بعد توحيد إدارتي أربيل والسليمانية وعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى السليمانية، كان الحزب في الانتخابات النيابية العراقية الثلاثة السابقة يحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الأصوات، لكن البيانات هذه المرة تبين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقدم إلى المرتبة الثالثة متقدماً على كل من الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة والجيل الجديد.

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