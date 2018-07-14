بالصور.. إحياء العيد الوطني الفرنسي

2018/07/14 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو – AFP

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم، 14 تموز 2018، عدداً من النشاطات بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، وكان أغلبها استعراضات للقوات الفرنسية.ويعتبر هذا اليوم عيداً وطنياً لفرنسا إحياء لذكرى 14 تموز 1789 عندما هاجم الثائرون سجن الباستيل الشهير، والذي اعتبر نقطة تحول في الثورة الفرنسية.ويشارك في هذه المراسم زعماء من دول العالم كل عام، وكان من بين المشاركين في هذا العام رئيسا وزراء اليابان وسنغافورة.

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