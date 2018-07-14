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السماوة يعمق جراح الأنيق بهدف نظيف
2018/07/14 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   السماوة / عفيف الخطيب   عمق فريق السماوة من جراح نظيره الطلبة هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف، ضمن مباريات الدور الثامن عشر من المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السماوة الاولمبي، وقاده الحكم علي حسين يساعده وليد عبد وحسين كاظم ـ فيما كان الحكم

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