العمليات العسكرية في حوض اليرموك... المظاهرات جنوبي العراق... فشل المحادثات السياسية لوقف معركة الحديدة

2018/07/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضيوف: الخبير السياسي والاستراتيجي السوري د.علاء الأصفري والكاتب والمحلل السياسي د.محمد سقاف الكاف والقيادي في تحالف الفتح نسيم عبد الله.

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