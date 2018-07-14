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العمليات العسكرية في حوض اليرموك... المظاهرات جنوبي العراق... فشل المحادثات السياسية لوقف معركة الحديدة
2018/07/14 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الضيوف: الخبير السياسي والاستراتيجي السوري د.

علاء الأصفري والكاتب والمحلل السياسي د.

محمد سقاف الكاف والقيادي في تحالف الفتح نسيم عبد الله.

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