بالصور... اكتشافات أثرية في الرياض

2018/07/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن نتائج العمل الميداني ضمن الموسم الأول من مشروع التنقيب في موقع حليت الأثري، قادت إلى اكتشافات أثرية جديدة.

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