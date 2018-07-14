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بالصور... اكتشافات أثرية في الرياض
2018/07/14 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن نتائج العمل الميداني ضمن الموسم الأول من مشروع التنقيب في موقع حليت الأثري، قادت إلى اكتشافات أثرية جديدة.

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