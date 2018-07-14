السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/14 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خلال ساعات لبحث التصعيد في قطاع غزة، وذلك بعد تبادل الضربات العسكرية بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ فجر اليوم.

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