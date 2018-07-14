2018/07/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خلال ساعات لبحث التصعيد في قطاع غزة، وذلك بعد تبادل الضربات العسكرية بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ فجر اليوم.

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