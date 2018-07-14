ديوكوفيتش يتفوق على نادال في مباراة تقليدية بالدور قبل النهائي لويمبلدون

2018/07/14 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش خامس نهائي له في بطولة ويمبلدون للتنس عقب اظهاره لمقاومة كبيرة امام الاسباني رفائيل نادال ليتغلب عليه 6-4 و3-6 و7-6 و3-6 و10-8 في مباراة استمرت ليومين وانتهت بحالة من الشد العصبي اليوم السبت.

واستأنف ديوكوفيتش المصنف 12 المباراة اليوم بعد تقدمه بمجموعتين لواحدة أمس عقب انتزاعه المجموعة الثالثة بواسطة شوط فاصل قبل توقف اللعب الساعة 11 مساء وفقا لقواعد البطولة.



وترك هذا المباراة على صفيح ساخن.

وتم اغلاق سقف الملعب الرئيسي في اول ثلاث مجموعات.

وبدا العرض مميزا اليوم وانتزع نادال المجموعة الرابعة ليدفع المباراة نحو مجموعة خامسة وفاصلة قوية استمرت 91 دقيقة قبل ان يفوز بها ديوكوفيتش بعد ان سدد نادال ضربة أمامية الى خارج الملعب.

واستمرت المباراة خمس ساعات و15 دقيقة اجمالا وهو ما جعلها ثاني اطول مباراة في الدور قبل النهائي لويمبلدون عقب المباراة الاولى بالدور ذاته في نسخة هذا العام والتي اقيمت امس الجمعة واستمرت لست ساعات و36 دقيقة وفاز بها الجنوب افريقي كيفن اندرسون على الامريكي جون ايسنر.

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