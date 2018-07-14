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بالفيديو – كربلاء .. المتظاهرون يقدمون وثيقة تتضمن مطالبهم
2018/07/14 | 18:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قدم المتظاهرون في محافظة كربلاء في بيان، قائمة تتضمن ابرز مطالبهم إلى المسؤولين في المحافظة، معبرين عن رفضهم الوعود ومحاولات التسويف من قبل الجهات الحكومية.

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