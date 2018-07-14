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برلماني سابق: لا علاقة لانقطاع خدمة الإنترنت بالتظاهرات
2018/07/14 | 18:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استبعد رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان السابق ناظم الساعدي، وجود علاقة بين ضعف خدمة الإنترنت والتظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات.

وعزا الساعدي في تصريح، ضعف وانقطاع خدمة الإنترنت في عموم مناطق العراق إلى الأعطال المتراكمة والتي لم تعالج في الفترات السابقة , مبينا أن هناك مشاكل متراكمة من السنوات الماضية, كانقطاع الكيبل الضوئي، وأعطال أخرى فاقمت من أزمة الإنترنت وزادت من رداءة هذه الخدمة.

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