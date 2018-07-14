الحكومة العراقية تصوغ التوصيات النهائية لمطالب المتظاهرين وتعرضها على مجلس الوزراء

2018/07/14 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت انها ستصوغ غدا التوصيات النهائية لمطالب متظاهري محافظة البصرة والتي سيتم عرضها على الحكومة الاتحادية في الاجتماع المقبل.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها انه في ضوء توجيه رئيس مجلس الوزراء د حيدر العبادي بمراجعة التوصيات التي رفعتها غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد زيارتها الميدانية لمحافظة البصرة مؤخراً، عُقد اجتماع برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء بحضور السيد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والسيد وكيل وزارة الإعمار والبلديات، وعدد من أعضاء الغرفة.

وأضاف البيان انه قد تمت مراجعة تلك التوصيات، والعمل على توحيدها مع ما توصل اليه اللجنة الوزارية برئاسة السيد وزير النفط.

وتابع البيان سيعقد إجتماع آخر يوم غدٍ لصياغة التوصيات النهائية تمهيداً لعرضها في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.



وقد تم التركيز في هذا الاجتماع على قطاعي الكهرباء والماء، وعلى مسألة توفير فرص التشغيل.

وتظاهر الالاف من الأشخاص في عدد من المحافظات العراقية مساء أمس الجمعة احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي وانعدام الماء والكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى النصف من الغليان.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البصرة أغنى المحافظات العراقية بالنفط والغاز منذ يوم الاحد الماضي تظاهرات احتجاجية مماثلة وهي مستمرة الى الان.

وخرج المتظاهرون في كل من ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتوفير الخدمات من ماء، وكهرباء، والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، والبطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

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