فيديو| مراسل الغد: حديث عن تدخلات لوقف إطلاق النار في غزة

2018/07/14 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد بأن طائرات الاحتلال قصفت موقعا بـ3 صواريخ وسط قطاع غزة، كما استهدفت موقعا آخر جنوب القطاع.

ومن جانبها، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

وأضاف مراسلنا، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية مع الإعلامية درة مختار، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن وساطات مصرية ودولية لوقف إطلاق في قطاع غزة.

ولفت مراسلنا إلى أن الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على القطاع، وفي المقابل إطلاق الصواريخ من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

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