2018/07/14 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الغد: تجدد القصف الإسرائيلي على منطقة سكنية في غزة

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