لوكاكو ، 23 هدفا في 23 مباراة

2018/07/14 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – سجل مهاجم المنتخب البلجيكي رومليو لوكاكو الهدف الاول لمنتخب بلاده في مرمى انجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ، وهو بذلك يكون سجل 23 هدفا في آخر 23 مباراة تحت قيادة روبيرتو مارتينيز.

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