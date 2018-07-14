تسديدة واحدة فقط لهاري كين في اخر 3 مباريات

2018/07/14 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – كشفت الاحصائيات أن هاري كين لاعب المنتخب الانجليزي لديه تسديدة واحدة على المرمى فقط في آخر 3 مباريات في كأس العالم ، تلك التسديدة كانت هدفه من ضربة الجزاء ضد كولومبيا في دور الـ16وهو لم يسدد على المرمى في آخر 4 ساعات و33 دقيقة لعبها في المونديال.

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