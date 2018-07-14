الأهلي المصري لن يضم لاعبين جدد مع مواصلة الاستعداد لاستئناف مشواره الافريقي

2018/07/14 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الأهلي المصري غلق باب الانتقالات الصيفية والتركيز على مواجهة تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم والمنافسة على التأهل إلى دور الثمانية.

وسيلتقي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل مع تاونشيب في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

ويتذيل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة ثماني مرات، المجموعة الأولى بنقطة واحدة بعد جولتين.

ويتصدر الترجي التونسي المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إن فريقه سيدخل معسكرا تدريبيا اليوم السبت في برج العرب استعدادا لمباراتي بطل بتسوانا.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن يوسف قوله، «نركز في مواجهتي تاونشيب ونسعى للفوز بالنقاط الست (ذهابا وعودة) حتى نعود مرة أخرى للمنافسة على التأهل لدور الثمانية».

وسيلتقي الأهلي مرة أخرى مع تاونشيب في بوتسوانا في الجولة الرابعة يوم 28 يوليو/ تموز الجاري.

ورفض يوسف الحديث عن أية مفاوضات جديدة لضم لاعبين جدد.



وأكد، أن الأهلي مكتمل الصفوف «وقادر بما يملكه من لاعبين على الدفاع عن مكانته المحلية والأفريقية».

وتعاقد حامل لقب الدوري المصري مع الثنائي أحمد علاء مدافع الداخلية السابق والمدافع المالي ساليف كوليبالي.

ويملك الأهلي قوة هجومية كبيرة بقيادة المغربي وليد أزارو هداف الدوري الموسم الماضي ومروان محسن، إضافة لوجود صلاح محسن ومؤمن زكريا وعمرو جمال وصانع اللعب ناصر ماهر.

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