2018/07/14 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة: جرحى بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على منطقة الكتيبة في غزة

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