السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


صفارات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان تحذيرا من صواريخ أطلقت من غزة
2018/07/14 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

www.alghad.tv/wp-content/uploads/2017/07/عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفارات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان تحذيرا من صواريخ أطلقت من غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفارات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان تحذيرا من صواريخ أطلقت من غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 🔴 ريكي بويج : اللعب للبارسا هو حُلمي كما أن ميسي هو الفائز في الكرة الذهبية القادمة
⋙ فيديو| إحصائية تكشف عن تعاطي 300 ألف شاب جزائري للمخدرات
⋙ ماكرون وبوتين سيعقدان مباحثات يوم الأحد بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا
⋙ معارضون لترامب يحتجون قرب منتجع إقامته في إسكتلندا
⋙ مصادر طبية فلسطينية: استشهاد طفلين باستهداف الطيران الصهيوني لمنطقة الكتيبة بغزة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| إحصائية تكشف عن تعاطي 300 ألف شاب جزائري للمخدرات
⋙ فيديو - جوائز مناوشات وإشاعات.. هذا عهد كونتي في تشلسي
⋙ بالصور.. مراسم تناول "الذبيحة المقدسة" للمرة الأولى في عينكاوا
الأكثر شيوعا