تغييرات في قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك والسليمانية

2018/07/14 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو-أربيلبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإجراء تغييرات داخلية في المناصب، وجاءت الخطوة الأولى خلال اجتماع قيادة الحزب في 7 تموز الجاري، بملء الموقع الشاغر في المكتب السياسي، الذي خلفته وفاة عضو المكتب السياسي، فريدون جوانرويي، في 28 أيار 2015، كما تم تغيير المسؤولين الأولين في مجلسي قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك والسليمانية وإسناد قيادة محور غرب كركوك إلى نوري حمة علي.وصرح مسؤول مجلس قيادة السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عارف طيفور، لشبكة رووداو الإعلامية بأن قرار توليه مسؤولية مجلس قيادة السليمانية للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد صدر، وهو بانتظار توجيه المكتب السياسي ليباشر مهامه خلال هذا الأسبوع.ومن جانبه، أعلن نوري حمة علي لشبكة رووداو الإعلامية بأنه تم إسناد قيادة محور غرب كركوك إليه وأن قائد المحور الحالي، كمال كركوكي، سيتولى مسؤولية مجلس قيادة كركوك – كَرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني.وقد اجتمعت قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 7 تموز 2018، وقرر الاجتماع ترفيع عارف طيفور من عضو في قيادة الحزب إلى عضو في المكتب السياسي للحزب، ثم إسناد مسؤولية مجلس قيادة السليمانية – حلبجة إليه.

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