الجيش الكويتي يصدر أوامراً تخص الاحتجاجات في العراق

2018/07/14 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية رغم ورود تقارير حول تصاعد رقعة الاحتجاجات في جنوب العراق.وأكدت رئاسة الأركان في تغريدة نشرتها، اليوم السبت، على الحساب الرسمي للجيش الكويتي في موقع "تويتر"، أن "الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، والأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار وما يقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ما هو إلا إجراءات احترازية".وأضاف الجيش الكويتي في بيانه أن "رئيس الأركان يرافقه عدد من القيادات العسكرية للأجهزة الأمنية في الدولة، قام بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية للبلاد للوقوف على جاهزية القوات وعلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش الكويتي".وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

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