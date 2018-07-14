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تصادم دراجتين ناريتين للشرطة الفرنسية أمام أعين ماكرون (فيديو)
2018/07/14 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصطدم رجلا شرطة كانا على دراجة نارية خلال العرض العرض العسكري للعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل).

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