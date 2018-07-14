تصادم دراجتين ناريتين للشرطة الفرنسية أمام أعين ماكرون (فيديو)

2018/07/14 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدم رجلا شرطة كانا على دراجة نارية خلال العرض العرض العسكري للعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل).

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