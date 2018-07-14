عقب مباراة استمرت يومين... ديوكوفيتش يتخطى نادال إلى نهائي ويمبلدون

2018/07/14 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش خامس نهائي له في بطولة ويمبلدون للتنس عقب إظهاره مقاومة كبيرة أمام الإسباني رفائيل نادال، متغلبا عليه بنتيجة 6-4 و3-6 و7-6 و3-6 و10-8 في مباراة استمرت ليومين وانتهت بحالة من الشد العصبي اليوم السبت.

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