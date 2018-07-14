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رئيس الأركان الإسرائيلي يجرى جلسة تقدير للموقف في غزة
2018/07/14 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن رئيس الأركان أجرى جلسة لتقدير الموقف في قطاع غزة، قبل قليل.

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