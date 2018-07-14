2018/07/14 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – لم يعد ييري مينا ( لاعب برشلونة ) منبوذا و ذلك بعد تالقه في كأس العالم في روسيا حيث تقدمت اليه عروض من الدوري الانجليزي ( ايفرتون – ويست هام – ليستر سيتي ) و من الدوري الألماني ( بروسيا دورتموند ) و من الدوري التركي ( فنربخشة ) و من الليغا ( بيتيس ) حيث سيفاضل بين العروض من أجل اختيار الأفضل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 ييري مينا علي رادار العديد من الأندية) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 ييري مينا علي رادار العديد من الأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).