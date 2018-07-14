جيلبرتو سيلفا: نيمار يتعرض لانتقادات زائدة عن الحد

2018/07/14 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر أكد البرزايلي جيلبرتو سيلفا أنه يتفهم الانتقادات اتي يتعرض لها نيمار حتى نقطة معينة مشيرًا لأنها تتخطى الحد في بعض الأوقات.

البرازيل ودعت كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.

بيان ريال مدريد الرسمي حول التفاوض مع نيمار

جيلبرتو سيلفا قال في تصريحات صحفية: "يمككني أن أتفهم الانتقادات الموجهة لنيمار حتى نقطة معينة ولكنها في بعض الأوقات تكون زائدة عن الحد.



إنه ينمو وما زال لديه الكثير ليتعلمه".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018لاعب البرازيل السابق أضاف: "أعتقد بسبب كونه نجم للفريق والمنتخب فهذا هو ما يجعله مطالب دائمًا بفعل الأفضل، هناك بعض اللاعبين الآخرين في كأس العالم يستحقون الانتقاد ولكن ذلك لا يحدث".

اختتم جيلبرتو سيلفا تصريحاته قائلًا: "ولكن لأنه نيمار او رونالدو أو ليونيل ميسي فالبعض يجد منهم فرصة مناسبة لاختلاق القصص".

نيمار تعرض لعديد الانتقادات خلال كأس العالم بسبب كثرة السقوط وعدم قيادة منتخب بلاده للقب حيث سجل هدفين فقط طوال المسابقة.





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