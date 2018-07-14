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إصابة 58 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في مصر
2018/07/14 | 18:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال أحمد محيي مساعد الوزير للتلفزيون المصري "لا توجد وفيات ولا إصابات خطيرة".وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن بيان لوزارة النقل أن ثلاث عربات بالقطار الذي كان متجها إلى محافظة قنا بصعيد مصر خرجت عن القضبان.وأمر النائب العام نبيل صادق بفتح تحقيق في الحادث وتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على أسبابه.كما أمر باستدعاء مسؤولين في هيئة السكة الحديد لسؤالهم..وكثيرا ما شكا المصريون من فشل حكوماتهم في تطبيق معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية المتقادمة.انتهى.ص.هـ.ح.

 

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