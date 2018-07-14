2018/07/14 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_شاهين نظام الأسد الخائن/الجبان وتحرير الجولان!ناجح شاهيننرغب في مناقشة هذه الفكرة باختصار لأنها تتكرر في أدبيات الإسلام السياسي، والليبراليين العرب على السواء.هناك أراض عربية مغتصبة ومنها الجولان، ناهيك عن فلسطين.وهناك قوتان تتقاعسان على ما يبدو عن تحرير الأراضي المحتلة ألا وهما سوريا وحزب الله.لماذا يحقق الأسد الانتصارات في داخل سوريا ضد "الثورة" الإسلامية أو الديمقراطية، ويقدم الت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ناجح شاهين - نظام الأسد الخائن وتحرير الجولان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ناجح شاهين - نظام الأسد الخائن وتحرير الجولان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).