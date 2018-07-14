السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


#ناجح شاهين - نظام الأسد الخائن وتحرير الجولان
2018/07/14 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ناجح_شاهين نظام الأسد الخائن/الجبان وتحرير الجولان!ناجح شاهيننرغب في مناقشة هذه الفكرة باختصار لأنها تتكرر في أدبيات الإسلام السياسي، والليبراليين العرب على السواء.هناك أراض عربية مغتصبة ومنها الجولان، ناهيك عن فلسطين.

وهناك قوتان تتقاعسان على ما يبدو عن تحرير الأراضي المحتلة ألا وهما سوريا وحزب الله.لماذا يحقق الأسد الانتصارات في داخل سوريا ضد "الثورة" الإسلامية أو الديمقراطية، ويقدم الت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ناجح شاهين - نظام الأسد الخائن وتحرير الجولان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ناجح شاهين - نظام الأسد الخائن وتحرير الجولان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 🔴 ريكي بويج : اللعب للبارسا هو حُلمي كما أن ميسي هو الفائز في الكرة الذهبية القادمة
⋙ فيديو| إحصائية تكشف عن تعاطي 300 ألف شاب جزائري للمخدرات
⋙ ماكرون وبوتين سيعقدان مباحثات يوم الأحد بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا
⋙ معارضون لترامب يحتجون قرب منتجع إقامته في إسكتلندا
⋙ مصادر طبية فلسطينية: استشهاد طفلين باستهداف الطيران الصهيوني لمنطقة الكتيبة بغزة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| إحصائية تكشف عن تعاطي 300 ألف شاب جزائري للمخدرات
⋙ فيديو - جوائز مناوشات وإشاعات.. هذا عهد كونتي في تشلسي
⋙ بالصور.. مراسم تناول "الذبيحة المقدسة" للمرة الأولى في عينكاوا
الأكثر شيوعا