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بلجيكا تهزم انكلترا وتحصد المركز الثالث بمونديال روسيا
2018/07/14 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلجيكا تهزم انكلترا وتحصد المركز الثالث بمونديال روسيا

بغداد/..

فاز المنتخب البلجيكي لكرة القدم، السبت، على نظيره الانكليزي بهدفين دون مقابل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

وسجل هدفي الفوز للمنتخب البلجيكي اللاعبان توماس مونيير في الدقيقة الرابعة، وايدين هازارد في الدقيقة الثانية والثمانين.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب البلجيكي المركز الرابع في المونديال، بينما احتل المنتخب الانكليزي المركز الثالث.

ومن المقرر ان تقام يوم غد المباراة النهائية للبطولة بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي.انتهى أ د

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