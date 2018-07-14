2018/07/14 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يحدد آلية ومعايير اختيار مدربه المقبل

بغداد/..



كشفت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، السبت، عن آلية ومعايير اختيار مدرب فريقها الكروي للموسم المقبل.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي تحسين الياسري لـ"عين العراق نيوز"، ان "الهيئة الادارية للنادي قررت تشكيل لجنة، تتألف من أغلب اعضاء الادارة، لاختيار مدرب فريق الشرطة للموسم المقبل، بالتعاون مع خبراء فنيين".

واضاف الياسري ان "هذه اللجنة تتواصل مع المدربين"، مبينا انه "لا يوجد اي اتفاق لحد الان مع أي مدرب".

ولفت الى ان "وجود عدة خيارات للأسماء التدريبية أمام ادارة النادي"، موضحا انه "وبعد انتهاء الدوري سيكون العمل جدي اكثر من الان، بموضوع ملف تسمية المدرب المقبل".

واشار الى ان "اللجنة ستقدم عدة اسماء يتم تداولها في الادارة مع اللجنة الفنية، بهدف اختيار الانسب لتولي المهمة المقبلة"، مضيفا ان "كل الخيارات متاحة امام ادارة النادي، سواء كان مدرباً اجنبياً او محلياً، واينما نجد مصلحة النادي سنتعامل معها".

يشار الى ان الاردني هيثم شبول يقود حالياً تدريب فريق الشرطة، بعد انسحاب المدرب السابق ثائر جسام من مهمته.انتهى أ د

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