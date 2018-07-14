بالصور.. مراسم تناول

2018/07/14 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو - AFP

يتم تدريب الأطفال المسيحيين الذين تتراواح أعمارهم بين 10-12 سنة لمدة شهر على تناول الذبيحة المقدسة (وهي عبارة عن قطعة خبز يتم غمسها في الخمر وتعطى للمسيحيين عند أداء الصلوات)، وفي هذا اليوم يتناول هؤلاء الأطفال الذبيحة المقدسة للمرة الأولى.

وقد شارك عدد من الأطفال المسيحيين هذا العام في هذه الدورة التي أقيمت في كنيسة "أم المعونة" بناحية عينكاوا التابعة لأربيل، وتناولوا الذبيحة المقدسة للمرة الأولى واحتفلوا مع أهلهم بالمناسبة.

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