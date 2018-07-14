2018/07/14 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، 14 تموز 2018، أن قرار الحكومة العراقية بقطع خدمة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طال الإقليم أيضاً، مشيرة إلى أننا نحاول إعادة الخدمة.وعمدت الحكومة العراقية إلى قطع خدمة الانترنت والتواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن المواطنين في محاولة لمنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي عمت عدة محافظات جنوبية.وقال المتحدث باسم وزارة النقل و المواصلات في حكومة إقليم كوردستان، أوميد محمد صالح، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "بالإضافة إلى قطع خدمة (فيسبوك) فإن الحكومة العراقية تضغط لقطع خطوط الانترنت أيضاً".وأضاف صالح أن "إيقاف خدمة (فيسبوك) في إقليم كوردستان مؤقت، ونحاول إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن".وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، قد أمر القوات الأمنية، اليوم السبت، بدخول حالة الإنذار "ج" مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المظاهرات والتي تخللتها أعمال عنف.كما وجه العبادي "بإلتحاق القادة والآمرين بشكل فوري، وتواجدهم على رأس قطعاتهم العسكرية، إضافة إلى إلتحاق جميع الضباط بوحداتهم".وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

ترجمة وتحرير: آزاد جمكاري

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