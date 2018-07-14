بلجيكا تعبر الانكليز وتحصد المركز الثالث بمونديال روسيا

2018/07/14 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقّق المنتخب البلجيكي لكرة القدم، اليوم السبت، أفضل مشاركة في تاريخه بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، بحلوله ثالثا في مونديال 2018 الذي يختتم مساء غد الأحد، اثر تغلّبه على المنتخب الإنكليزي بهدفين نظيفين في مباراة الترضية التي أقيمت على ملعب سانت بطرسبرج أرينا.

وأحرز توماس مونييه (4) وإيدن هازارد (82) هدف اللقاء.

وكانت أفضل مشاركة للمنتخب البلجيكي قبل البطولة الحالية، هي تلك التي حلّ فيها بالمركز الرابع بنهائيات العام 1986 في المكسيك.

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