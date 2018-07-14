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🔴 لويس انريكي في زيارة لنادي برشلونة في المدينة الرياضية
2018/07/14 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اللوتشو لويس انريكي ( المدير الفني الجديد للمُنتخب الاسباني )  ذهب لزيارة نادي برشلونة في المدينة الرياضية و لقد اسمرت هذه الزيارة لمدة ساعة واحدة

و قد التف حوله العديد من المعجبين و المعجبات و ذلك من أجل التقاط الصور له

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