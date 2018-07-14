فيديو: بلجيكا تحسم صراع المركز الثالث بهدفين في شباك انجلترا

2018/07/14 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة- حسم المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم المركز الثالث ببطولة كأس العالم الجارية في روسيا عقب فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تقدمت بلجيكا بهدف مبكر عبر توماس مونيير في الدقيقة 3.

وفي الشوط الثاني نجح إيدين هازارد في اضافة الهدف الثالث لبلجيكا في الدقيقة 83 لينتهي اللقاء بتلك النتيجة وتحقق بلجيكا المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بالمونديال.

هدف بلجيكا الأول / الثاني

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