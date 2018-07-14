بعد مشاركته في مونديال روسيا – جريشة يتلقى عرضا من الاتحاد الصيني

2018/07/14 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر ظهر الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بصورة طيبة نالت إشادة العديد من الصحف العالمية في كأس العالم روسيا 2018.

الحكم المصري أدار مباراة واحدة فقط في كأس العالم بين إنجلترا وبنما في الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهت بفوز الإنجليز بسداسية مقابل هدف وحيد، واحتسب جريشة خلالها ركلتي جزاء صحيحتين.

رسميًا - انتهاء مشوار جهاد جريشة في المونديال

الحكم الدولي التركي جونيت شاكير، والذي شارك في مونديال روسيا أيضا، تواصل مع جريشة وأبلغه بعرض الاتحاد الصيني لكرة القدم، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل لإدارة مباريات الدولي.

ومن المقرر أن يعلن جهاد عن قراره النهائي من العرض خلال الأيام المقبلة بعد مشاوراته مع اتحاد الكرة المصري وكذلك الاتحاد الأفريقي "كاف".

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يذكر أن الستار يُسدل غدا الأحد، على منافسات كأس العالم بمواجهة كرواتيا وفرنسا في النهائي، وفاز اليوم منتخب بلجيكا بالمركز الثالث بعد تغلبه على إنجلترا بهدفين نظيفين.

هكذا كانت التدريبات الأخيرة لمنتخب كرواتيا من أجل المباراة الأهم ف العالم 👊(📹 @Ruptly) pic.twitter.com/DVE7b4orl7

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٨

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