2018/07/14 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر توُجت بلجيكا بالمركز الثالث لكأس العالم روسيا 2018 في أفضل إنجازاتها عبر التاريخ، عقب الفوز على إنجلترا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما عصر السبت.

هدف قتل اللقاء سجله إيدين هازارد صانع ألعاب الشياطين الحمر وتشيلسي ليختتم البطولة أفضل نهاية، وتتويج جهوده طوال اللقاءات بهدف المركز الثالث.

رجل رائع – رجل مخيب | بلجيكا × إنجلترا

وساهم هازارد في 5 أهداف خلال 6 لقاءات شارك بها بالبطولة بعد تسجيله 3 أهداف وصناعة اثنين، وبفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم إنجلترا صاحب 6 اهداف.

13 assists12 goalsEden Hazard has been directly involved in 25 goals in his last 25 games for #BELWorld-class player 👏 #WorldCup pic.twitter.com/L90p9mUFdP

— Match of the Day (@BBCMOTD) July 14, 2018كما شارك صاحب 27 عاماً في 25 هدفاً خلال آخر 25 مباراة شارك بها مع منتخب بلاده، بصناعته 13 هدفاً وتسجيله 12 آخرين.

شياطين بلجيكا يحصدون المركز الثالث عالميًا 🥉خسارة ثالثة للمنتخب الإنجليزي في المونديال الذي يحصد المركز الرابع 👏#بلجيكا_إنجلترا#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/C9YIhaYi57

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018وتقام المباراة النهائية للبطولة عصر الأخد بين فرنسا وكرواتيا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم عدم تتويجه باللقب – هازارد يسجل الأرقام مع بلجيكا بكأس العالم) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم عدم تتويجه باللقب – هازارد يسجل الأرقام مع بلجيكا بكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).