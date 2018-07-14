كيربر تتوج ببطولة ويمبلدون لأول مرة في تاريخها

2018/07/14 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم تجد كيربر صعوبة كبيرة في تجاوز الأسطورة وليامس بعدما انتصرت عليها بمجموعتين دون رد 6-3 و6-3 اليوم السبت.

وحرمت كيربر المصنفة (11) منافستها الأميركية وليامس من إحراز لقبها الثامن في بطولة ويمبلدون الإنكليزية ومعادلة الرقم القياسي لألقاب الغراند سلام، لتحرز لقبها الأول في البطولة الانكليزية، والثالث في البطولات الأربع الكبرى.

وسبق لكيربر أن فازت ببطولتي أستراليا وأميركا في 2016 لكن أفضل إنجازاتها في ويمبلدون كانت الوصول إلى النهائي 2016 ووقتها خسرت أمام سيرينا بالذات 7-5 و6-3.

وباتت كيربر (30 عاماً) أول ألمانية تحرز لقب ويمبلدون منذ أن حققت ذلك غراف في 1996.

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