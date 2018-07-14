فيديو| القضايا والملفات التي طرحت في لقاء بوتين وعباس

2018/07/14 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال يوسف بقار، مراسل الغد من موسكو، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الكرملين، لبحث مستجدات الأمور في الشرق الأوسط والتطورات القضية الفلسطينية.

وأكد بوتين لعباس بأن فلسطين تعيش أوقاتا صعبة جدا، كما أنه سيجري اتصالات مع زعماء العالم، بما فيها تلك الدول المجاورة للحدود الفلسطينية، بغية بحث أودعم التسوية السلمية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف مراسلنا، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة الغد مع الإعلامية درة مختار، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدوره قال لـ«بوتين» إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة للغاية، خاصة مع التطورات الجديدة للاستيطان التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيي وقمعه للأراضي الفلسطينية بشكل يومي، وهو الأمر الذي بات يؤرق الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لا جدوى من حديث عن سلام في ظل استمرار الاستيطان وانتهاك الاحتلال للقوانين الشرعية والدولية ومواصلته احتلال الأراضي الفلسطينية في حي الخان الأحمر.

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