فيديو| مراسل الغد: قراران من الحكومة ردا على الاحتجاجات في العراق

2018/07/14 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محمد فاضل، مراسل الغد من بغداد، إن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، بعد اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، رفع حالة الحيطة والحذر والإنذار الكامل، وهو ما يعرف في المجال العسكري بالإنذار «ج»، الموجودة في البلاد، مؤكدا أن القرار الثاني، هو حماية المنشآت الحكومية النفطية وحتى دوائر الدولة في محافظتي ميسان والنجف والبصرة.

وأضاف مراسلنا، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة الغد مع الإعلامية درة مختار، أن السلطات الأمنية دفعت بتعزيزات أمنية في المناطق التي تشهد احتجاجات، للسيطرة على المتظاهرين، كما قالت إن هناك العديد من المندسين بين المتظاهرين يسعون إلى العبث بالممتلكات العامة للدولة.

وتتواصل في عدة مدن عراقية مظاهرات حاشدة، بسبب سوء الأوضاع المعيشية، بينما رفعت السلطات الأمنية العراقية حالة الاستنفار الأمني وتوعدت بإجراءات رادعة ضد من وصفتهم بالمندسين.

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