التظاهرات تتجدد في بابل بسبب السياسيين

2018/07/14 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بعض المصادر الاخبارية بتجدّد التظاهرات في محافظة بابل لليوم الخامس على التوالي.

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