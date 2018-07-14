السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


التظاهرات تتجدد في بابل بسبب السياسيين
2018/07/14 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت بعض المصادر الاخبارية بتجدّد التظاهرات في محافظة بابل لليوم الخامس على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التظاهرات تتجدد في بابل بسبب السياسيين "الفاسدين") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التظاهرات تتجدد في بابل بسبب السياسيين "الفاسدين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ هازار: لقد أثلجنا صدور البلجيكيين
⋙ حضور قطري مميز في نهائيات كأس العالم روسيا 2018
⋙ فيديو| أكاديمي روسي يتحدث لـ«الغد» عن أسباب زيارة عباس لموسكو
⋙ مسيرة الحكم بيتانا تحوله من ممثل مغمور إلى إدارة نهائي كأس العالم
⋙ عاجل: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة هي الأكبر منذ حرب 2014
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أكاديمي روسي يتحدث لـ«الغد» عن أسباب زيارة عباس لموسكو
⋙ فيديو| مراسل الغد يروي تفاصيل تجدد القصف الإسرائيلي على غزة
⋙ بالصور: بعد البصرة... احتجاجات في النجف وميسان
الأكثر شيوعا