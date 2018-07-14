2018/07/14 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – يبحث نادي ايبار عن مُهاجم حيث حددوا مارك كاردونا ( لاعب برشلونة ب ) هدفهم الرئيسي و لكن يبدو أن الحل المثالي

لنادي ايبار الاسباني

سيكون كالتالي اعارة مع خيار شراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 نادي ايبار يبحث عن مُهاجم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 نادي ايبار يبحث عن مُهاجم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).