2018/07/14 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاي كورة – يبحث نادي ايبار عن مُهاجم حيث حددوا مارك كاردونا ( لاعب برشلونة ب ) هدفهم الرئيسي و لكن يبدو أن الحل المثالي
لنادي ايبار الاسباني
سيكون كالتالي اعارة مع خيار شراء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 نادي ايبار يبحث عن مُهاجم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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