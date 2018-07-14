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🔴 نادي ايبار يبحث عن مُهاجم
2018/07/14 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يبحث نادي ايبار عن مُهاجم حيث حددوا مارك كاردونا ( لاعب برشلونة ب ) هدفهم الرئيسي و لكن يبدو أن الحل المثالي

لنادي ايبار الاسباني

سيكون كالتالي اعارة مع خيار شراء

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