🔴 من المرجح أن يغادر ياسبر سيليسين برشلونة

2018/07/14 | 20:12

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هاي كورة – من المرجح أن يغادر ياسبر سيليسين ( حارس مرمي البارسا ) نادي برشلونة حيث أنه يبحث عن المزيد من دقائق اللعب و لقد قرر النادي التوقيع مع بديل

و ذلك بدلا من تصعيد حارس مرمي برشلونة ( ب ) ادريان اورتولا

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