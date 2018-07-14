احتجاجات البصرة ترفع اسعار الدولار والنفط

2018/07/14 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا في الاسواق العراقية، فيما أكد خبير اقتصادي ان الارتفاع يعود لتهديد المتظاهرين في المحافظات الجنوبية بإغلاق الحقول النفطية.من جانبه، اكد عادل محمود شاكر، وهو محلل بيانات، في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، خلال تصريح خاص لموقع "دواروز"، ان ارتفاع سعر الدولار متعلق بوضع سوق النفط، مشيرا الى أن تهديد المتظاهرين لحقول النفط في الجنوب يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط في السوق، وهو ما يؤثر بكل تأكيد على سعر الدولار.

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