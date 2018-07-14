عبدالامير الركابي - عراق بين مستنقعين يهز العالم

2018/07/14 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي عراق بين مستنقعين يهزالعالم؟؟عبدالاميرالركابي ليس ممايمكن تصوره، على الاطلاق، ان يتمكن شعب بعد قرابة نصف قرن، من الحروب، بينها حرب اهلية رهيبة ( 2006/2007)، و60 الف انفجار، بما يساوي قرابه ضعف ماعرفته الكرة الارضية من انفجارات،خلال نصف قرن ضحاياها يزيدون على ضحايا حرب بين دولتين، وغزو ماحق، بعد حرب اولى كونية ( 1991)، اعقبت حربا اقليمية مع ايران دامت لثمان سنوات (1980/1988) هي الحرب الاطو......

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